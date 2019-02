Samen met haar man prins Carl Philip heeft de Zweedse prinses Sofia een boek geschreven over internet. Aan de Zweedse staatsradio SR vertelde ze dat het een speciaal boek is waarin dieper wordt ingegaan op de rol die ouders spelen bij het internetgebruik van hun kinderen.

Het boek heet Handboek voor internetouders. Sofia vertelde dat ze het boek heeft geschreven omdat kinderen tegenwoordig veel tijd op internet besteden. De royal maakt zich daar zorgen over. “Er gebeurt van alles online, maar er is geen handleiding voor ouders over hoe ze hun kinderen veilig online kunnen laten gaan”, zegt Sofia in het interview.

Haar eigen kinderen, de prinsen Alexander (3 jaar) en Gabriel (18 maanden) zijn nog te klein voor internet, maar Sofia wil wel dat ze goed voorbereid is als haar zoons eenmaal online gaan. “Daarom hebben mijn man en ik dit boek gemaakt.”

Carl Philip en Sofia hebben sterke banden met de Zweedse kinderrechterorganisatie BRIS. Het handboek is ook onder de vlag van deze organisatie verschenen. In het boek vertellen kinderen tussen de 10 en 18 over hun ervaringen op internet. Het gaat dan vooral over pesten. “Ik word erg verdrietig van de vreselijke dingen die sommige kinderen hebben meegemaakt. We moeten er als samenleving alles aan doen om te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren”, zegt Sofia.