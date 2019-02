Gekleurde edelstenen zijn geliefd bij koninklijke juwelendraagsters, maar niet alle kleuren komen van nature even vaak voor. Geel en oranje bijvoorbeeld zijn heel zeldzaam, maar er zijn wel degelijk enkele andere koninklijke juwelen waarin oranje of gele) diamanten, citrienen en topazen zijn verwerkt, zo vertelt Martijn Akkerman, juwelenexpert van Vorsten.

Tijdens de kerstviering van 2017 in de kerk van Saint Mary Magdalene in Sandringham (zie foto bovenaan dit bericht) droeg koningin Elizabeth een opvallend oranje ensemble, waarop ze haar geliefde mimosa-broche had gespeld. Dit juweel, dat ze in 1954 ten geschenke kreeg tijdens haar eerste bezoek als koningin aan Australië, is bezet met witte, lichtblauwe en gele diamanten, die zo goed de kleur benaderen van de mimosa, het nationale symbool van dit land.

Uitgesproken gele – en ook andere gekleurde – diamanten komen relatief weinig voor in koninklijke juwelen. Koningin Máxima is met de oranje diamant in haar verlovingsring een grote uitzondering. In de loop van de 19de eeuw werden in toenemende mate verschillend gekleurde en vaak ook goedkopere mineralen in juwelen verwerkt. Wat betreft de kleur geel had men onder andere de keuze uit citrien en de gele variëteiten van saffier, toermalijn en topaas en ook nog de vuuropaal, hoewel de laatste meestal duidelijk naar donkeroranje neigt.

Omdat van de meeste koninklijke collecties nauwelijks gegevens openbaar worden gemaakt en we vrijwel altijd slechts kunnen beschikken over afbeeldingen is het verschil vaak helemaal moeilijk te bepalen. Op internationale fora worden dan ook soms verschillende namen gegeven aan geelgekleurde stenen in koninklijke juwelen.

Zo beschikt het Groothertogelijk Huis van Luxemburg over een diadeem met bijbehorende oorhangers en een collier, bezet met gele stenen – citrienen of topazen – en gecombineerd met parels. Aan het collier kan een wisselend aantal druppelvormige hangers worden bevestigd. Het is onbekend hoe lang deze parure al in het bezit is van de Luxemburgse familie, maar volgens betrouwbare gegevens werd hij voor het eerst gedragen door groothertogin Josephine Charlotte tijdens een staatsbezoek aan Italië in 1980. Vervolgens zijn de juwelen gedragen door groothertogin Maria Teresa, en ook erfgroothertogin Stéphanie is ermee gesignaleerd, zij droeg de parure tijdens het huwelijk van de Zweedse prinses Madeleine in 2013.

Koningin Máxima heeft de beschikking over diverse juwelen die bezet zijn met gele stenen, zowel in oude als moderne ontwerpen. Ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag bijvoorbeeld droeg zij een broche in de taille met een grote ovale citrien, die ook kan worden geplaatst in de diamanten strikbroche, die in oorspronkelijk vorm bezet is met een blauwe saffier.

Ook onder haar oorhangers in art deco-stijl kunnen verschillende maten citrienen worden gemonteerd. De oorhangers droeg ze in deze uitvoering bijvoorbeeld tijdens het huwelijk van prins Albert van Monaco, gecombineerd met een armband met citrienen en diamanten. Aan diverse van haar juwelen is het tegenwoordig mogelijk om onder meer druppelvormige citrienen te bevestigen.

Uit het bezit van prinses Beatrix komt een demi-parure, bestaande uit een broche, armband en oorhangers, die waarschijnlijk (gezien de stijl) gemaakt is in de loop van de jaren 60. De juwelen zijn bezet met diamanten en waarschijnlijk vuuropalen. Vuuropaal is afkomstig uit Mexico en past wat betreft kleur natuurlijk goed bij de familienaam. De set wordt regelmatig gedragen door koningin Máxima.

Sinds 2013 draagt de koningin af en toe een andere broche met waarschijnlijk vuuropaal, waar ook nog een ring bij hoort.

Prinses Michael van Kent heeft naar mijn bescheiden mening een van de mooiste demi-parures bezet met citrienen en diamanten, bestaande uit een paar oorhangers en een grote broche, die ook als hanger kan worden gedragen, en die naar believen nog kan worden voorzien van een druppelvormige parel. De prinses, die van opvallende juwelen houdt, heeft ook de mogelijkheid om dit juweel als centraal ornament in een collier van parels en citrienen te plaatsen.

De broche droeg ze als devant-de-corsage tijdens een diner in het Londense Mandarin Oriental Hyde Park Hotel, voorafgaand aan het huwelijk van prins William in 2011, met indrukwekkend effect en koninklijke allure.

