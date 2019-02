De Zweedse kroonprinses Victoria begint volgende maand aan haar laatste reeks wandelingen door de Zweedse provincies. Victoria heeft sinds september 2017 al in 16 van de 25 zogenoemde ‘landskap’ gewandeld.

De kroonprinses wil met haar wandelingen de verschillende delen van Zweden in verschillende seizoen ervaren en daarnaast laten zien hoe rijk de Zweedse natuur is. Bovendien hoopt ze het buitenleven en meer bewegen te stimuleren. Voor de wandelingen wordt in overleg met het betreffende ‘landskap’ een route uitgestippeld. Het publiek wordt dan ook uitgenodigd een deel van de tocht mee te maken.

De laatste reeks van 9 wandelingen begint op 20 maart in Norrbotten en einding op 14 juni in Dalarna. De andere provincies die worden bezocht zijn Härjedalen (29 maart), Halland (12 april), Västmanland (26 april), Jämtland (17 mei), Södermanland (22 mei), Medelpad (29 mei) en Gästrikland (7 juni).