Letizia steelt show in klassieke outfit

De Spaanse koningin Letizia heeft maandag met haar klassieke outfit grote indruk gemaakt in Andalusië. Voor de uitreiking van de medailles voor verdiensten in de kunst droeg de 46-jarige echtgenote van koning Felipe een zwart-witte kokerrok van Hugo Boss. Daarbij droeg ze een bijpassende top met korte mouwen in hetzelfde tweekleurige klassieke textielpatroon (pied-de-poule).

Met felrode stiletto’s en natuurlijke make-up maakte ze haar look compleet, maar Spaanse media merkten ook de robijn op in haar zilveren oorbellen die goed zichtbaar waren door Letizia’s haardracht.

Bij aankomst bij het Palacio de la Merced in de Zuid-Spaanse stad Córdoba nam Letizia alle tijd om te poseren voor selfies met mensen die langs de weg stonden te wachten in de hoop een glimp van het koningspaar op te vangen.

Letizia vergezelde haar man Felipe maandag in Córdoba bij de uitreiking van de medailles voor verdiensten in de kunst. Meer dan twintig Spaanse kunstenaars in verschillende categorieën kregen een gouden medaille overhandigd.