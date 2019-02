Prinses Astrid van België is maandag in Mexico ontvangen door de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. De Belgische prinses, die in Mexico een handelsmissie leidt, heeft met de meegereisde ministers een “heel open en goed gesprek gehad” met de links-populistische president.

“De president heeft de elementen waar we op hoopten ook echt naar voor gebracht. Hij wil de corruptie aanpakken, en dat is essentieel voor onze bedrijven. Ik zie opportuniteiten”, zei de Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) na afloop van de ontmoeting.

Het doel van de economische missie, met 122 bedrijven vertegenwoordigd, is de handelsrelaties met Mexico te versterken. “Het potentieel voor onze bedrijven is enorm en de grote belangstelling voor de zending toont dat ook onze bedrijven dat erkennen”, zei vicepremier en minister van Economie Kris Peeters (CD&V) tegen het Vlaamse persbureau Belga.