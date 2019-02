Prins Andrew heeft maandag een bezoek gebracht aan de Britse stand Exeter. De zoon van koningin Elizabeth en prins Philip is daar onder meer langsgeweest bij het meteorologisch instituut en de universiteit.

De hertog van York begon zijn dag op het Britse meteorologisch instituut, waar hij uitleg kreeg over een geavanceerde computer. Die computer analyseert dagelijks 215 miljard waarnemingen om zo tot een weersverwachting te komen.

Op de Universiteit van Exeter, de belangrijkste onderwijsinstelling in het Britse graafschap Devon, werd later op de dag het Pitch@Palace-evenement gehouden. Pitch@Palace, is een platform waar entrepreneurs investeerders kunnen ontmoeten die hun ideeën kunnen waarmaken. Het platform is in 2014 opgericht door prins Andrew.