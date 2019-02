Prins Charles is een groot voorstander van yoga. Volgens de Brit heeft het een helende werking op lichaam en geest. “Al duizenden jaren hebben miljoenen mensen ervaren hoe yoga hun levens heeft verbeterd”, schreef Charles in een verklaring aan bezoekers van de Yoga in Healthcare Conference in Londen.

De royal vindt het fijn dat yoga een ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat er steeds beter bewezen kan worden dat het op therapeutische basis effectief is. “Dit komt niet alleen het individu ten goede, maar het maakt ook kostbare en dure gezondheidszorg vrij voor anderen waar en wanneer die meer nodig is.”

Charles zou niet de enige in het Britse koningshuis zijn die graag de opzoekt. Naar verluidt heeft Meghan tijdens haar zwangerschap veel baat bij yoga en mindfulness.