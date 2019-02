De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia hebben maandag medailles voor verdiensten in de kunst uitgereikt. Meer dan twintig Spaanse kunstenaars in verschillende categorieën kregen een gouden medaille overhandigd in Córdoba.

Uiteenlopende kunstenaars zoals rockmuzikanten, een literaire vertaler, een acteur en een kok hebben een onderscheiding gekregen.

Koning Felipe benadrukte in zijn toespraak in het Palacio de la Merced het belang van kunst. “Een maatschappij is een systeem van gedeelde waarden, en er is geen betere manier om die waarden over te dragen dan via de kunst”, zegt de koning. De Spaanse koning sprak zijn waardering uit voor het werk en de toewijding van de kunstenaars. “De disciplines die u hebt gekozen om uw leven aan te wijden zijn zeer veeleisend en zorgen voor een onzeker pad. ”

Tenslotte noemde koning Felipe de kunst “iets magisch”. “Het is een territorium dat zowel exclusief als gebruikelijk is. Op het gebied van kunst komen we allemaal samen, terwijl wij op hetzelfde moment onze individualiteit voelen.”