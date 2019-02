De Biggles Big Band uit Amsterdam staat aan de vooravond van een bijzondere reis. 31 muzikanten vliegen dinsdag naar Thailand voor een reeks concerten. Op het programma staan onder meer composities van koning Bhumibol, de in 2016 overleden vader van de huidige Thaise koning Vajiralongkorn. “Bhumibol was zo geliefd, iedereen in Thailand kent zijn liedjes”, zegt orkestleider Adrie Braat tegen BuzzR.

Bhumibol, een enthousiast amateur-muzikant en -componist, was dol op jazz en swingmuziek waarmee hij tijdens zijn verblijf in Zwitserland in aanraking kwam. “In Thailand zijn de composities een eigen leven gaan leiden. Daardoor is jazzmuziek in Thailand veel populairder dan in Nederland.” De Biggles Big Band gaat de komende weken dan ook samenwerkingen aan met verschillende Thaise muzikanten, van jong tot oud. “Direct na aankomst bijvoorbeeld gaan we door naar de universiteit voor een workshop en miniconcert. Daarna gaan we drie weken kriskras door het land.”

De band bewerkte zo’n tien liedjes van Bhumibol. “Het ene is een ballad, een ander meer een jazznummer en weer een ander is wat meer theatraal. Maar het past allemaal in hetzelfde idioom.” Braat en de Biggles Big Band kwamen via saxofonist Pathorn Srikaranonda in aanraking met het repertoire van de Thaise koning. Srikaranonda, inmiddels een “goede vriend” van Braat, speelde jarenlang in het Thaise koninklijk jazzorkest. De komende weken delen de Biggles Big Band en Srikaranonda opnieuw het podium.

Verrassing

De tournee brengt de bigband onder meer naar Chiang Rai, dat wereldberoemd werd vanwege de jonge voetballertjes die daar wekenlang vastzaten in een grot. Ook workshops en concerten in “echt afgelegen dorpjes, ver weg van de bewoonde wereld” staan op de agenda. “Daar staat ons soms een enorme verrassing te wachten”, weet Braat, die de afgelopen tien jaar al zes keer eerder met de Biggles Big Band door Thailand trok. “Dan denk je: zo’n klein dorpje, daar staat niks. Maar dan is er toch een enorm podium waar wij ’s avonds met een Thais zangeresje van 14 jaar staan te spelen voor duizend man publiek.”

Hoewel de Biggles Big Band mag improviseren, is het wel zaak de muziek van de nog altijd zeer geliefde Bhumibol geen geweld aan te doen. “Iedereen is zich ervan bewust dat je de melodie de eerste keer exact zo moet spelen als die is, niet even de vrije hand voordat je de melodie helemaal hebt gespeeld”, zegt Braat met het oog op de strenge Thaise wet tegen majesteitsschennis. “Maar als je het thema hebt neergezet, is improviseren geen enkel probleem. Je moet de muziek niet in de maling gaan nemen, maar dat is eigenlijk met alle muziek zo.”