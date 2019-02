De traditionele Japanse lintjesregen wordt dit voorjaar uitgesteld tot na de troonswisseling. Op die manier worden de onderscheidingen verleend door de nieuwe keizer Naruhito. Die treedt aan op 1 mei, een dag na het aftreden van zijn vader keizer Akihito.

Normaal is de bekendmaking elk jaar op 29 april. Dat valt dit jaar dus een dag voor het vertrek van Akihito. Dat vond het kabinet niet gepast. Het is voor het eerst sinds de instelling van het huidige decoratiestelsel in 1964 dat de lintjesregen wordt uitgesteld, zo meldden Japanse media.

De onderscheidingen worden bepaald door de regering en daarna bekrachtigd door de keizer. Hij reikt ook een aantal decoraties uit en alle gedecoreerden worden in audiëntie ontvangen. Er is ook een lintjesregen in het najaar, op 3 november.