Meghan in New York voor babyshower

Meghan, de hertogin van Sussex, is in het diepste geheim afgereisd naar New York. Dinsdag werd ze door de pers vastgelegd toen ze haar vijfsterrenhotel The Mark verliet. Naar verluidt wordt voor haar een babyshower georganiseerd.

De 37-jarige vrouw van prins Harry greep haar uitstapje naar The Big Apple niet alleen aan om vrienden te ontmoeten. Ze maakte dinsdag ook tijd vrij voor een bezoek aan het Met Breuer museum. Ze kreeg daar gezelschap van actrice Abigail Spencer, haar voormalige collega in de serie Suits.

Officiële berichten over een babyshower zijn er niet, maar volgens diverse media in Amerika en Groot-Brittannië wijst alles daarop. Zo zagen verslaggevers en fotografen dat er diverse presentjes en bloemen naar binnen werden gebracht bij The Mark.

Het is de eerste keer dat Meghan in New York is sinds ze vorig jaar haar jawoord gaf aan Harry. De prins was dinsdag ‘gewoon’ aan het werk in Londen. Hij bezocht in het zuiden van de stad een jeugdclub waar hij meehielp met het opdienen van de lunch. Hij probeerde de kinderen vooral te overtuigen om ook groente te eten.