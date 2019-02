De Deense koningin Margrethe gaat ook dit jaar weer op zomertoer met het koninklijke schip Dannebrog. Dit jaar zal de vorstin echter niet in de zomer, maar al in mei langs Deense bestemmingen varen. Op 28 en 29 mei brengt ze een bezoek aan Køge en op 31 mei meert ze aan in Nyborg, kondigde het Deense hof woensdag aan. De agenda en overige plaatsen die ze zal bezoeken worden later bekendgemaakt.

Al jaren zijn de streekbezoeken een traditie binnen de Deense koninklijke familie. De eerste die ermee begon was koning Christiaan X, die regeerde van 1912 tot 1947. Sindsdien gaat het over van generatie op generatie. De Dannebrog is sinds 1932 in gebruik door de familie.