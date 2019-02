Koningin Máxima ging woensdag in Middelburg op werkbezoek naar Stichting Mentorschap Zeeland en het Zeeuws Heldenfonds. De koningin kwam als beschermvrouwe van het Oranje Fonds.

De Stichting Mentorschap Zeeland koppelt mensen aan een mentor als ze door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Het Zeeuws Heldenfonds zet zich in om de provincie Zeeland sociaal en leefbaar te houden.

Het werkbezoek vond plaats bij Zorginstelling Arduin. Daar vertelden vrijwilligers aan de koningin over hun mentorschap. Ze werken voor mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, een psychiatrische ziekte of mensen die in coma liggen. Als mentor nemen ze beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding als er geen familie is die daarvoor kan zorgen.

Het Oranje Fonds heeft vorig jaar samen met de provincie Zeeland en Vereniging Zeeuwse Gemeenten het Zeeuws Heldenfonds ingericht. Het fonds stimuleert bewoners gezamenlijke activiteiten te ondernemen voor hun dorp of stad. Het gaat onder meer om het leefbaar houden van kleine kernen, mantelzorg en het kunnen volgen van onderwijs. Bestuurders, initiatiefnemers en betrokkenen vertelden de koningin over hun werk en wat het voor hen betekent om aan projecten deel te nemen.