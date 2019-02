Prinses Astrid van België is woensdag in het stadhuis van Mexico-Stad tot ereburger van de stad uitgeroepen. De ceremonie was onderdeel van de handelsmissie die de Belgische prinses in Mexico leidt.

Eerder op woensdag bezocht Astrid het Mexicaanse televisienetwerk Televisa. Dit grootste Spaanstalige mediabedrijf ter wereld gebruikt technologie van het Belgische beeldtechnologiebedrijf EVS. Astrid nam met de meegereisde Belgische ministers een kijkje in de controlekamer en het nieuwscentrum.

De Belgische delegatie ging ook nog langs bij het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex (Petróleos Mexicanos), waar de prinses en ministers achter gesloten deuren een ontmoeting hadden met de nieuwe topman Octavio Romero Oropeza.

De handelsmissie is een succes, onder meer voor meegereisde perentelers die in Mexico een nieuwe afzetmarkt hebben aangeboord voor de export van de Conferencepeer. Een akkoord voor de export van appels zal wellicht snel volgen en ook diamantairs verwachten goede zaken te kunnen doen in Mexico. De timing van de economische missie is ideaal, zei prinses Astrid zelf.