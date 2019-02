Koning Jigme Khesar van Bhutan heeft niet te klagen gehad over het aantal bloemen dat zijn 39e verjaardag opsierde. De vorst van het Himalaya-koninkrijk was namelijk in de grensplaats Samdrup Jongkar aanwezig bij de opening van de vijfde Bhutan Bloemen tentoonstelling. Het evenement duurt nog tot 27 februari.

De populaire ‘Drakenkoning’ was met zijn gezin, koningin Jetsun en zoontje Jigme Namgyel, naar het aan de Indiase deelstaat Assam grenzende plaatsje in het zuidoosten van Bhutan gekomen. Ook zijn vader koning Jigme Singye was aanwezig bij de opening van het kleurrijke evenement. De premier, de Indiase ambassadeur en vertegenwoordigers uit Assam maakten eveneens hun opwachting.

Koningin Jetsun nam ruim de tijd om haar driejarige zoontje van de bloemen en opgestelde speeltoestellen, zoals een grote houten motor, te laten genieten.