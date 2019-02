Groothertog Henri van Luxemburg heeft donderdag samen met zijn zoon prins Sébastien de laatste eer betoond aan twee onderofficieren die vorige week bij een ontploffing in een munitiedepot om het leven zijn gekomen.

De plechtigheid vond plaats in het Luxemburgse legerhoofdkwartier in de Groothertog Jean-kazerne in Diekirch. De stoffelijke overschotten van de twee mijnenexperts worden later met militaire eer begraven in hun respectievelijke woonplaatsen.

Henri en echtgenote Maria Teresa toonden zich diep geschokt door het ongeluk in Waldhof, waar vorige week donderdag een 48 kilo zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onverwacht tot ontploffing kwam. Twee man, die de bom klaar moesten maken voor transport naar België, werden gedood een derde raakte ernstig gewond en een vierde licht.

De Luxemburgse ministerraad nam daags na het ongeval een minuut stilte in acht en het groothertogelijk paar bezocht de minst gewonde militair in het ziekenhuis.