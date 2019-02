Japanse keizer ontvangt Trump al in mei

De Japanse keizer Akihito en troonopvolger Naruhito ontvangen Donald Trump al eerder dan verwacht. De Amerikaanse president was eerst van plan om een bezoekje aan de Japanners te combineren met de G20 topconferentie in Osaka in juni, maar heeft besloten twee keer langs te gaan.

Het bezoek aan de keizer vindt waarschijnlijk plaats van 26 tot en met 28 mei. Trump ontmoet dan als allereerste buitenlandse staatshoofd de nieuwe keizer, Akihito treedt op 30 april af en wordt op 1 mei opgevolgd door zoon Naruhito. De agenda voor het bezoek moet nog worden ingevuld.

De officiële troonsbestijging vindt in oktober plaats met allerlei festiviteiten en plechtigheden. Hierbij worden tal van buitenlandse gasten verwacht.