De Japanse kroonprins Naruhito viert zaterdag zijn 59e verjaardag in de betrekkelijke rust van zijn gezin en familie. Volgend jaar is zijn verjaardag een nationale feestdag en wordt van hem verwacht dat hij gelukwensen in ontvangst neemt van het publiek. Dat komt daarvoor dan speciaal naar het keizerlijk paleiscomplex in Tokio.

Het is voor Naruhito zijn laatste verjaardag als kroonprins. Op 30 april treedt zijn vader keizer Akihito af en een dag later, op 1 mei, volgt Naruhito hem op. De troonswisseling gaat gepaard met tal van plechtigheden die over het hele jaar zijn uitgesmeerd, met de eigenlijke inauguratie op 22 oktober.

Naruhito zal voor zijn verjaardag nog een ontmoeting hebben met de media. Hij zal dan een aantal vooraf ingediende en goedgekeurde vragen vanaf papier beantwoorden en ongetwijfeld al voorzichtig vooruitblikken naar de troonswisseling.

Komend weekeinde is ook om een andere reden bijzonder voor de keizerlijke familie. Zondag wordt namelijk in het Nationaal Theater in Tokio stilgestaan bij het dertigjarig regeringsjubileum van keizer Akihito. Ruim duizend mensen zijn uitgenodigd voor het samenzijn, een van de laatste grote bijeenkomsten waar de vertrekkende keizer zich zal laten zien.

Voor Akihito is het echter niet het laatste feest voor zijn troonsafstand. Op 10 april viert hij met keizerin Michiko zijn diamanten bruiloft.