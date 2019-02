Prins Albert en prinses Charlene van Monaco namen vrijdag hun tweeling Gabriella en Jacques mee naar de opening van het luxe complex One Monte Carlo en de Promenade Prinses Charlene. De vierjarige tweeling stal de show op de rode loper.

One Monte Carlo is een nieuwe wijk in het hart van Monte Carlo. Die biedt luxewinkels, een restaurant, kantoren en een conferentiecentrum op een steenworp van het casino.

Bij de ceremonie was ook Pierre Casiraghi aanwezig, de zoon van Caroline van Monaco.