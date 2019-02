De kroonjuwelen en de inhuldigingsmantel zijn straks mogelijk te bezichtigen in een museum. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag onderzoekt of een Oranjemuseum in de stad haalbaar is, meldt het AD.

“We zien dat tijdens de jaarlijkse openstelling van paleis Noordeinde de belangstelling enorm is”, zegt raadslid Ralf Sluijs, die met het idee voor het museum kwam, in de krant. “Een museum waar de interesse voor koninklijke zaken het hele jaar door gevoed kan worden zou prachtig zijn.” Volgens het raadslid is het Koninklijk Huisarchief “een schatkamer vol prachtige koninklijke verzamelingen”. “Deze verdienen het om bekeken te worden door een groot publiek.”

The Hague Marketing Bureau ziet de behoefte aan een Oranjemuseum al enkele jaren. “We zien dat de koninklijke attracties in Den Haag populairder worden. Zo zijn de koninklijke stallen gelukkig steeds vaker open, maar de toerist beleeft het koninklijke karakter van Den Haag nog voornamelijk op straat”, zegt Marco Esser, directeur van de promotieorganisatie van de hofstad.

Het Paleis Lange Voorhout is volgens Esser een prima locatie voor een Oranjemuseum. “Als het Eschermuseum, dat nu in het paleis zit, verhuist naar het leegstaande gebouw van de Amerikaanse ambassade, komt er een perfecte locatie vrij. Het maakt het Museumkwartier weer compleet en de geschiedenis van het pand past goed in het thema ‘koninklijke familie’.”