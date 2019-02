Verschillende kankerpatiënten in New York hebben een beetje kunnen meegenieten van de babyshower van Meghan. De vele bloemen die de vriendinnen van de hertogin van Sussex bestelden om het feestje op te fleuren eindigden bij zorginstellingen in de stad.

De roze, paarse, gele en witte bloemen werden gedoneerd aan Repeat Roses, een organisatie die bloemstukken recyclet en gebruikt om mensen in zorgcentra op te vrolijken. Voor de organisatie was het “een eer” Meghans ruikers uit te mogen delen, liet de baas van Repeat Roses weten aan People. Op de website staan veel foto’s van kankerpatiënten met de bloemenpracht. Volgens directeur Jennifer Grove van Repeat Roses zorgden de hertogin en haar vriendinnen zo voor “een golf van vriendelijkheid in de gemeenschap”.

Meghan werd de afgelopen dagen in de watten gelegd door haar vriendinnen, onder wie Amal Clooney en Serena Williams. Ook Gayle King was getuige van de babyshower en vertelde in CBS This Morning dat ze “nog nooit zoiets heeft gezien bij een babyshower”. “Ze hebben zelf de bloemen geschikt. Ze hebben iemand laten komen om uit te leggen hoe dat moet.”

Volgens Gayle was het Meghans idee om de bloemen te doneren. “Het spreekt gewoon voor wie ze is. Ze is erg aardig, erg gul.”