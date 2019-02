Koning Willem-Alexander heeft vrijdag op Paleis Noordeinde nieuwe staatsraden beëdigd. Achtereenvolgens kwamen Aldo Kuijer, Peter Knol en Dana Baldinger langs voor de beëdiging.

De heer Kuijer, de heer Knol en mevrouw Baldinger zijn benoemd tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aldo Kuijer is raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, zijn benoeming ging al op 15 februari in. Peter Knol is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam en gedetacheerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Knol begint op 1 maart. Dana Baldinger is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam, zij begint op 1 mei.