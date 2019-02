Het is feest in Japan, want kroonprins Naruhito is zaterdag 59 jaar geworden. Het is een bijzondere verjaardag, want het is namelijk Naruhito’s laatste als kroonprins. Eind april volgt hij zijn vader Akihito (85) op als keizer van Japan.

Als hij denkt aan wat er gaat komen, voelt Naruhito zich volgens Japanse media ‘erg gewichtig’. “Ik zal voor het volk bidden, aan de mensen denken en hun vreugde en verdriet met hen delen, zoals mijn ouders ook hebben gedaan”, zegt de aanstaande keizer, refererend aan zijn nieuwe takenpakket.

In zijn nieuwe functie zal Naruhito de keizerlijke tradities netjes voortzetten, maar zal hij ook openstaan voor veranderingen. Hiermee refereert hij waarschijnlijk aan de nieuwe rol en taken die zijn vrouw Masako Owada als keizerin zal krijgen.