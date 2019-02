Pieter-Christiaan is momenteel in Zweden om daar mee te doen aan The Challenge, een rally met personenauto’s die wordt georganiseerd als onderdeel van de Laureus Foundation. Op Instagram blijkt echter dat het de prins niet helemaal voor de wind gaat.

Op zaterdag plaatste hij een foto waarop te zien is hoe de auto waarmee hij vermoedelijk de rally rijdt, op sleeptouw wordt genomen door een andere wagen. De foto gaat gepaard met de hashtag ‘oeps’ en ‘driveforgood’, verwijzend naar het initiatief achter de rally. Wat er precies aan de hand is en of Pieter-Christiaan nog verder kan rijden, is niet bekend.

Het initiatief Drive for Good heeft als doel om geld in te zamelen voor de Laureus Foundation, een stichting die sport gebruikt om wereldwijd het leven van jonge kinderen te verbeteren.