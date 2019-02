De Japanse keizer Akihito viert zondag dat hij 30 jaar op de troon zit. Tijdens een ceremonie in het nationale theater in Tokio werd hij onder anderen geëerd door zijn zoon Naruhito en de Japanse premier Shinzo Abe. Het is het laatste jubileum dat de 85-jarige viert als keizer, op 1 mei volgt de kroonprins hem op.

Akihito zei in een toespraak dat Japan zich goed heeft ontwikkeld, maar dat het nodig is dat het land zich verder openstelt naar de rest van de wereld. “Om met wijsheid onze eigen positie in te nemen en oprechte relaties op te bouwen met andere landen”, zei de keizer. Ook zijn vrouw Michiko was aanwezig bij de ceremonie. Buiten het theater konden burgers geschreven boodschappen achterlaten voor de keizer.

Op 30 april treedt Akihito af en een dag later, op 1 mei, volgt Naruhito hem op. De troonswisseling gaat gepaard met tal van plechtigheden die over het hele jaar zijn uitgesmeerd.