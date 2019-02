Prins Harry en Meghan hebben maandag een bezoek gebracht aan de Royal Equestrian Club in Marokko. Bij deze stallen in Rabat zagen de twee hoe paarden worden ingezet voor therapie voor gehandicapte kinderen en kinderen met een psychische aandoening.

Later op de dag staat er een ontmoeting gepland met koning Mohammed en wordt er gekookt met jonge ondernemers. Het is laatste geplande buitenlandse reis van het paar voordat Meghan in het voorjaar zal bevallen.

Zondag bezochten de Britse royals een pension dat is gebouwd om het uitvalpercentage van jonge schoolmeisjes van 12 tot 18 jaar terug te dringen. Het koppel werd ontvangen met een welkomstlied van enkele van de meisjes die in het pension verbleven. Ook kreeg de hertogin een bosje rozen van een meisje overhandigd. Harry en Meghan namen ook een kijkje in een klaslokaal. Ze spraken hier met leerlingen die hard aan het leren waren voor examens.

De hertogin van Sussex maakte indruk met haar goede beheersing van de Franse taal. Meghan zou acht jaar Franse les hebben gevolgd en onlangs haar Frans weer hebben opgehaald.