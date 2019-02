De Belgische koningin Mathilde heeft maandag een bezoek gebracht aan het World Resources Forum, een jaarlijks internationaal congres over materiaal- en grondstoffenbeleid en de circulaire economie. Mathilde sprak hier met vijftien studenten van over de hele wereld die tijdens een driedaags bootcamp op zoek gingen naar oplossingen voor het probleem van elektronisch afval.

De koningin, die ook officiële pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN is, woonde maandagochtend de plenaire openingssessie van het congres bij. Vervolgens ging ze in gesprek met de studenten, die uit 1800 kandidaten werden geselecteerd om zich te buigen over oplossingen op het vlak van productdesign, het verzamelen van verouderd elektronisch materiaal bij universiteiten en het efficiënter hergebruiken van grondstoffen.

Mathilde vroeg de groep welke boodschap ze in hun naam verder moest verspreiden. Hierop antwoordden de studenten dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in de jeugd. “Wij willen gewoon geïntroduceerd worden in de conversatie.”

Het World Resources Forum vindt elke twee jaar plaats in Zwitserland en elk jaar daartussen op een andere plaats in de wereld. De editie in Antwerpen was met 750 deelnemers uit meer dan zestig landen de grootste die ooit in Europa is georganiseerd.