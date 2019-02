Oranjes poseren in Lech in de zon

De koninklijke familie kan maandagmorgen zo’n vijftig mediavertegenwoordigers verwachten bij de jaarlijkse fotosessie aan het begin van de wintersportvakantie in Lech. Naast koning Willem-Alexander en zijn gezin nemen dit jaar ook prinses Beatrix en prins Constantijn met vrouw en kinderen aan de persontmoeting deel.

De weersomstandigheden maandag zijn in elk geval ideaal. De temperaturen schommelen rond het vriespunt en de zon schijnt. Vorig jaar was het weliswaar zonnig maar was het met -22 graden toch aanzienlijk minder aangenaam. Het poseren op de Rüfikopf was dan ook snel voorbij.

De fotosessie is de ‘prijs’ die de Oranjes ‘betalen’ om tijdens de rest van het verblijf in het Oostenrijkse wintersportoord verlost te worden van opdringerige media. Wie aan de sessie deelneemt, belooft de familie verder met rust te laten. Het is een afspraak die inmiddels al meer dan 15 jaar goed blijkt te werken.