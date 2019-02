Prins Ernst August van Hannover wordt dinsdag 65 jaar, maar zijn verjaardag wordt overschaduwd door een familieruzie over een kasteel.

Het was lange tijd stil rond Ernst August die troonpretendent is van Huis van Hannover maar volgens het Duitse persbureau DPA roert Ernst August zich weer in de langlopende vete over kasteel Marienburg in de Duitse gemeente Pattensen. Dat kasteel schonk hij in 2004 aan zijn oudste zoon, die besloot het echter eind 2018 te verkopen aan de deelstaat Nedersaksen voor een euro omdat hij het onderhoud niet meer kon opbrengen.

Ernst August vindt dat zijn zoon familiebezit verkwanselde en eist het kasteel terug. Hij stuurde een boze brief van 32 pagina’s aan de premier van de deelstaat. Daarop zette Nedersaksen de deal in de ijskast en advocaten onderzoeken nu de claim van Ernst August. Volgens junior zijn “alle wettelijke termijnen voor een eventuele terugroeping van de donaties van mijn vader al lang verstreken.”

Playboyprins

Ernst August heeft het imago van een playboyprins. Hij kwam door zijn overmatig alcoholgebruik regelmatig in het ziekenhuis terecht voor onder meer een ontstoken alvleesklier. Na het huwelijk van zijn tweede zoon Christiaan in het Peruaanse Lima moest hij in 2018 ook weer worden opgenomen.

Volgens Oostenrijkse media woont Ernst August tegenwoordig grotendeels teruggetrokken in het Alpenland. Afgelopen mei bracht hij er enkele weken door in een kliniek. Toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen bedankte hij het team van artsen en verpleegkundigen met bloemen.

Ernst August is officieel nog steeds getrouwd met prinses Caroline van Monaco, maar de twee leven al jaren gescheiden van tafel en bed en zien elkaar nooit.