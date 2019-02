De Japanse Keizer Akihito zal na zijn abdicatie als emeritus-keizer door het leven gaan. Zijn echtgenote Michiko zal vanaf dat moment emeritus-keizerin worden genoemd. Dat meldt de persdienst van de keizerlijke familie.

Akihito krijgt na zijn troonsafstand een nieuwe titel. Voor hem wordt de historische titel ‘joko’ afgestoft, de verkorte vorm van ‘daijo tenno’. Die benaming werd in het verleden, toen Japanse keizers wel vaker aftraden, ook gebruikt. Keizerin Michiko wordt ‘jokogo’, hetgeen ‘vrouw van joko’ betekent.

De persdienst zei in een verklaring dat voor emeritus is gekozen om de “bewondering en respect voor de ervaringen en prestaties van het keizerlijk paar uit te drukken”.

De 85-jarige keizer zal 30 april aftreden en is de eerste levende vorst in Japan die dit in bijna 200 jaar doet. Hij zal een dag later worden opgevolgd door zijn oudste zoon, de 59-jarige kroonprins Naruhito.