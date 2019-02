De 7-jarige Zweedse prinses Estelle beleeft deze week haar eerste voorjaarsvakantie. De ouders van Estelle, kroonprinses Victoria en prins Daniel, hebben deze week vrijaf genomen om veel tijd door te brengen met hun kinderen. Naast Estelle is dat ook haar broertje Oscar, die zondag zijn derde verjaardag viert.

De familie, die graag sport, zal de week vooral doorbrengen op de lange latten, meldt de voorlichting van het Zweedse koningshuis. Waar de familie gaat skiën blijft volgens Zweedse media geheim.

Afgelopen september begon Estelle als leerling op de exclusieve school Campus Manilla, waar vooral kinderen van rijke ouders onderwijs volgen, in de hoofdstad Stockholm. Die kwam recent nog in opspraak. Volgens de Zweedse onderwijsinspectie is de school niet in staat de veiligheid van de leerlingen te garanderen, schreef de krant Expressen in december.