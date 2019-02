Koningin Máxima zal ook dit jaar het startsein geven voor de Week van het geld. De negende editie wordt op 25 maart afgetrapt in het Rat Verlegh Stadion in Breda, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Máxima opent de Week van het geld, een initiatief dat basisschoolleerlingen voorbereidt op financiële zelfstandigheid. Hierna gaan basisschoolleerlingen met elkaar in debat over omgaan met geld. De koningin woont ook enkele gastlessen bij en spreekt met vertegenwoordigers van de gemeente Breda, voetbalclub NAC Breda en leerlingen van de NACADEMY over het stimuleren van financiële vaardigheden op lokaal niveau.

Tijdens de Week van het geld, die plaatsvindt van 25 tot en met 29 maart, worden er op basisscholen in heel Nederland ruim vijfduizend gastlessen en workshops gegeven over omgaan met geld. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil platform Wijzer in geldzaken basisscholieren voorbereiden op financiële zelfstandigheid in de toekomst. Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.