De Japanse keizer Akihito en keizerin Michiko hebben dinsdag een theepartijtje georganiseerd waarvoor enkele bijzondere gasten waren uitgenodigd. Zo waren tussen de 2100 genodigden nobelprijswinnaar Yoshinori Osumi en Olympisch kunstschaatster Mao Asada van de partij.

“Ik ben erg blij om tijd met jullie samen door te brengen op deze theepartij”, zei de keizer in het Japanse keizerlijke paleis. De keizer en keizerin kletsten met de genodigden terwijl ze met hen samen van een hapje en een drankje genoten, melden Japanse media.

De kunstschaatster Asada zei na afloop tegen de journalisten dat ze dit moment levenslang zal koesteren. Basketbalspeler Sadaharu Oh was ook uitgenodigd. Hij vertelde dat de keizer tegen hem had gezegd dat hij hete Japanse basketbal verder moest laten opleven. “Ik heb gezegd dat ik volgend jaar tijdens de Olympische Spelen mijn best zal doen. ”

Het is de tweede van de drie theepartijtjes die het Japanse keizerspaar geven. Maandag was premier Shinzo Abe samen met 440 gasten uitgenodigd.