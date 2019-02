Prinses Margriet woont donderdag 4 april een galadiner bij van The Netherland-America Foundation (NAF). De eerste editie van het evenement vindt plaats in de Pieterskerk in Leiden.

De NAF zet zich in om de band tussen Nederland en de Verenigde Staten te verbeteren. Het doel van het galadiner, naar een voorbeeld van het jaarlijkse Peter Stuyvesant Ball in New York, is om geld op te halen voor studiebeurzen en uitwisselingsprogramma’s.

Margriet is samen met echtgenoot Pieter van Vollenhoven beschermpaar van de NAF.