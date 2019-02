Koningin Margrethe van Denemarken viert dit jaar haar 79e verjaardag in Aarhus op Marselisborg Slot. Dit maakte het Deense hof woensdag bekend.

De Deense koningin zal op dinsdag 16 april met haar familie op het balkon verschijnen om de gelukwensen van het Deense publiek in ontvangst te nemen. Bezoekers krijgen daarvoor toegang tot de paleistuin.

Doorgaans viert de koningin van Denemarken haar verjaardag in haar woonpaleis Christian IX in Kopenhagen, behalve als ze in de buurt van Pasen jarig is. De koninklijke familie brengt de paasdagen, dit jaar op 21 en 22 april, traditiegetrouw door in Marselisborg Slot in Aarhus. Ook in 2017 viel haar verjaardag samen met de paasdagen.

Marselisborg is vernoemd naar de Nederlandse koopman Gabriel Marselis die in 1661 van de toenmalige koning Frederik III een stuk kroonland kreeg in Jutland. Dit ter vereffening van een schuld die de koning aan hem had. Later werd het weer koninklijk bezit en in 1967 schonk koning Frederik IX het landgoed en kasteel aan zijn oudste dochter kroonprinses Margrethe en haar man Henrik.