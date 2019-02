Kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan van Abu Dhabi legt een tweedaags bezoek af aan Zuid-Korea. In Seoul had de kroonprins woensdagochtend een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

De kroonprins van Abu Dhabi, tevens plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Verenigde Arabische Emiraten, is in Zuid-Korea op uitnodiging van de president. Beide landen hebben nauwe banden met elkaar, twitterde Mohammed bin Zayed al-Nahyan bij aankomst.

Tijdens de topontmoeting spreken de leiders over strategische samenwerking op het gebied van onder meer handel, investeringen, bouw, infrastructuur en energie, maar ook over 5G, defensie-industrie, landbouw en gezondheidszorg.

Het laatste bezoek van de kroonprins aan Seoul was vijf jaar geleden, in februari 2015. In maart vorig jaar bracht president Moon Jae-in nog een bezoek aan Abu Dhabi.