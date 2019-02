Prinses Caroline van Monaco zal de Nederlands-Tsjechische choreograaf Jiři Kylián op 13 maart in Parijs het zwaard overhandigen dat hoort bij zijn installatie bij de Académie des beaux-arts, een eeuwenoude Franse instelling op het gebied van de kunsten. Een positie daar is erg prestigieus.

De Académie des beaux-arts is net als de beroemde Académie française onderdeel van het Institut de France. Kylián werd vorig jaar gekozen tot buitenlands geassocieerd lid: ‘membre associé étranger’. Eerdere ‘dansleden’ van de Académie des beaux-arts waren Maurice Béjart en Marcel Marceau, die vooral beroemd werd als mimespeler.

De in Praag geboren Kylián (71) was van 1975 tot eind 2009 verbonden aan het Nederlands Dans Theater (NDT). Dit gezelschap, dat in het seizoen 2019-2020 zijn zestigjarig bestaan viert, zal dan voor het eerst sinds ruim vijf jaar weer een avondvullend programma brengen van choreografieën van zijn vroegere artistiek directeur Kylián. Sometimes, I wonder heet dat programma en het omvat Bella Figura (1995), Claude Pascal (2002), en Vanishing Twin (2008).