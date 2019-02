De Spaanse koning Felipe heeft woensdagavond in Madrid een galadiner aangeboden aan het presidentspaar van Peru, Martín Alberto Vizcarra en Maribel Díaz. Zij zijn voor een tweedaags staatsbezoek in Spanje. Aanleiding is de 38e editie van de internationale beurs van moderne kunst waarin Peru dit jaar centraal staat.

De koning en koningin, en president met zijn vrouw gaan daar donderdag samen naar toe voor de opening. Onbekend is of Felipe daar ook een kijkje gaat nemen bij zijn eigen reuzenbeeld dat volgens de verkoopvoorwaarden binnen een jaar moet worden verbrand.

Naast kunst staat ook verbetering en verbreding van de betrekkingen tussen Spanje en Peru op de agenda. Koning en president spraken daarover eerder op de dag al in het Zarzuela paleis, en Felipe refereerde eraan in zijn toespraak bij het staatsbanket. ,,We moeten nadenken hoe Spanje en de Spanjaarden kunnen bijdragen aan een beter Peru en we onze bilaterale relatie kunnen blijven versterken om het welzijn van onze burgers te bevorderen.”

Hij zei dat Peru verzekerd is van de steun van Spanje en hij sprak over de belangrijke bijdrage die de “buitengewone en geliefde Peruaanse gemeenschap die in Spanje verblijft” ook bijdraagt aan het welzijn van Spanje.