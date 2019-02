Koningin Mathilde heeft woensdagavond de jaarlijkse Womed Award en Womed Award Zuid uitgereikt in Brussel. Ook hield de Belgische koningin een toespraak bij de prijsuitreiking.

In haar hoedanigheid van pleitbezorger van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties gaf Mathilde te kennen dat de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen een van haar prioriteiten zijn.

De vorstin pleitte tevens voor meer kansen voor vrouwen om leiderschap uit te oefenen, om toegang te krijgen tot onderwijs en om vormingen en opleidingen te volgen waar ze inspiratie uit putten. “Vooral vrouwen krijgen te maken met het zoeken naar een delicaat evenwicht tussen een professionele activiteit en een druk familiaal leven. Vrouwen moeten als volwaardige partners beschouwd worden.”

Sleutelfactor

De vrouw van koning Filip noemde solidariteit onder vrouwen een sleutelfactor. “Die solidariteit komt heel duidelijk tot uiting in de erkenning die we vandaag betuigen aan die succesvolle vrouwelijke ondernemers, in België en in El Salvador. Maar verder ook aan alle vrouwen die risico’s nemen om bedrijven op te richten en te ontwikkelen.”

De awards zijn een initiatief van vrouwennetwerk Markant en ondernemersagentschap Unizo en zetten vrouwelijke zelfstandige ondernemers in het zonnetje. De Womed Award werd dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt. De tweejaarlijkse Zuid-prijs werd dit jaar overhandigd aan het beste vrouwelijke ondernemerstalent uit El Salvador.