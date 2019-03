De koninklijke familie van Bhutan viert maart met een bijzondere foto. In het kader van de digitale kalender van de koninklijke familie is een foto van koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck vrijgegeven met zijn gezin en moeder.

Koningin-moeder Tshering Yangdon zit tussen haar zoon en schoondochter koningin Jetsun in. Haar kleinzoon, ‘drakenprins’ Jigme Namgyel Wangchuck, zit bij de koningin op schoot. De foto is begin februari genomen tijdens Losar, het Tibetaans Nieuwjaar dat ook in Bhutan groots wordt gevierd. De feestdag viel dit jaar samen met de verjaardag van de drakenprins, die vorige maand 3 jaar werd.

De Bhutaanse koninklijke familie heeft al jaren een digitale kalender. Meestal sieren foto’s of tekeningen van koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, al dan niet met zijn troonopvolger, de maandkalender. Koningin Jetsun duikt af en toe op, koningin-moeder Tshering Yangdon is zelden te zien.