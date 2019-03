Luxemburg staat dinsdagavond stil bij de dood van prinses Alix. In de Sint-Michielskerk vindt een speciale mis plaats ter nagedachtenis aan de jongste zus van de gepensioneerde groothertog Jean.

Prinses Alix stierf op 11 februari, ze werd 89 jaar. De avondmis in de Sint-Michielskerk is ook open voor het publiek dat de prinses de laatste eer wil bewijzen, maakte het hof vrijdag bekend. Belangstellenden kunnen vanaf 18.00 uur terecht in de kerk.

Alix was de jongste van de zes kinderen van groothertogin Charlotte en prins Félix van Bourbon-Parma. Ze trouwde in 1950 met de uit het aloude Belgische vorstengeslacht De Ligne afkomstige prins Antoine, met wie ze zeven kinderen kreeg. De prins stierf al in 2005.