De Spaanse prinses Elena heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Medinaceli-basiliek in Madrid. Ze was daar om het beeld van Jesús de Medinaceli te vereren door de linkervoet van het beeld te kussen.

Prinses Elena, de zus van koning Felipe, werd voordat ze naar binnen ging toegejuicht door het publiek. Ze bleef twintig minuten in de basiliek en was in het bijzijn van monniken.

Het is traditie dat jaarlijks op de eerste vrijdag van maart een lid van het Spaans koninklijk huis een bezoek brengt aan de basiliek in het centrum van Madrid om te bidden bij het beeld. Vorig jaar werd dit gedaan door koning Felipe. Eerder waren onder anderen koningin Sofia en koning Juan Carlos aan de beurt.