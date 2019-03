How to do: vlechten à la koningin Letizia

De kapsels van de koninklijke dames verrassen steeds opnieuw. In deze Do-it-yourselfserie laat haarstyliste Marleen Zaaier van Sjiek Haar stap voor stap zien hoe deze creaties gemaakt worden.

Nodig

Borstel, puntkam, schuifspeldjes, kleine elastiekjes (2) en haarlak.

Stappenplan

1. Borstel het haar glad en maak een zijscheiding links.

2. Pak een pluk haar rechts aan de voorkant, verdeel de pluk in drie strengen en begin met vlechten.

3. Pak steeds rechts een plukje haar erbij.

4. Ga zo door naar achteren en trek voorzichtig de vlecht langs het hoofd naar links. Neem steeds een plukje haar erbij. Vlecht zo door tot de vlecht af is. Zet vast met een klein elastiekje.

5. Begin nu aan de andere kant van het haar met dezelfde stappen, maar neem nu steeds links een plukje haar erbij. Vlecht opnieuw naar achteren, nu langs het hoofd naar rechts.

6. Leg de rechter vlecht langs het hoofd naar achteren (dubbel bij lang haar) en vouw enigszins naar binnen zodat het elastiekje niet meer zichtbaar is. Zet de vlecht vervolgens vast met schuif speldjes. Zet de linker vlecht op dezelfde manier vast onder de rechter vlecht.

7. Haarlak houdt het kapsel in model.

