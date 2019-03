De gezondheid van de Britse koningin Elizabeth is opeens weer het gesprek van de dag. Op sociale media als Twitter wordt druk gespeculeerd over de Queen vanwege een foto die deze week werd geschoten in Buckingham Palace, tijdens het bezoek van de Jordaanse koning Abdullah, koningin Rania en hun zoon kroonprins Hoessein.

Na afloop van de visite ging het niet over het tot dan toe geheime bezoek, maar vooral over de ‘paarse’ handen van de inmiddels 92-jarige Elizabeth. Op haar linkerhand is duidelijk een blauwe plek te zien. Vooral Britten uitten op sociale media hun bezorgdheid over hun koningin. Verkleuring van de huid is overigens geen ongewoon verschijnsel bij oudere mensen omdat de huid door het verouderingsproces dunner wordt.

Het paleis heeft nog niet gereageerd op de geuite zorg.