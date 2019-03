De kleur blauw staat al sinds mensenheugenis voor koninklijk en adellijk. We spreken over ‘blauw bloed’, dankzij de blauwige kleur van aderen die zichtbaar is in een niet gebruinde huid, van mensen die niet buiten hoeven te werken. Saffier staat daarnaast al eeuwenlang symbool voor waarheid en oprechtheid, en is de steen bij uitstek voor leden van koninklijke families.

Een mooie parure van Franse oorsprong, bezet met de zogenoemde Leuchtenberg-saffieren, kwam via Joséphine van Leuchtenberg, de kleindochter van Joséphine de Beauharnais, naar Zweden. Het diadeem van deze parure is zo gemonteerd dat het in gesloten en geopende toestand kan worden gedragen.

Een enorme saffier, afkomstig van het Russische tsarenhof, werd in de jaren dertig aangekocht door koningin Mary uit het bezit van tsarina Maria Fjodorovna. Mary liet de broche in 1953 na aan koningin Elizabeth II, maar de koningin-moeder bewaarde het juweel in haar safe tot haar dood. Koningin Elizabeth droeg deze historisch belangrijke saffierbroche voor het eerst in 2014, tijdens een reis naar Rome.

In 1947 kreeg Elizabeth ter gelegenheid van haar huwelijk een 19de-eeuws collier en oorhangers van haar vader, koning George VI, waarvan de saffieren ooit door acteur Noel Coward werden beschreven als ‘de grootste saffieren ooit gezien.’ In 1963 verwierf Elizabeth een diadeem uit het bezit van prinses Louise van België, waarmee ze de parure completeerde.

Groothertogin Marie-Adélaïde van Luxemburg bestelde aan het eind van de 19de eeuw een diadeem waarin een grote saffier de aandacht trekt. De steen kan vervangen worden door een aquamarijn, maar maakt dan beduidend minder indruk.

Saffieren met een historische achtergrond worden eveneens gedragen in Monaco en Denemarken. Prinses Caroline draagt soms een set juwelen met saffieren, die door haar grootmoeder Charlotte werd besteld bij Cartier en door haar werd gedragen tijdens het huwelijk van Rainier en Grace.

Kroonprinses Mary van Denemarken heeft een broche met een grote saffier uit het bezit van de Hertogin van Connaught, die hem als huwelijksgeschenk kreeg in 1879. Dit juweel kwam via haar kleindochter, koningin Ingrid, naar Denemarken en werd in 2006 door koningin Margrethe geschonken aan haar schoondochter ter gelegenheid van de geboorte van haar eerste kind, prins Christian. Mary droeg de broche onder meer bij zijn doop, en tijdens de doop van haar tweeling.

Ook in Nederland is de saffier geliefd, misschien nog wel meer dan de robijn en de smaragd. Prachtige saffieren, voor een deel afkomstig uit het bezit van koningin Anna Paulowna, zijn gezet in het inhuldigingsdiadeem van koningin Máxima.

Dit diadeem, oorspronkelijk vervaardigd in zilver en goud voor koningin Emma, werd in de jaren twintig in opdracht van koningin Wilhelmina omgebouwd in platina. Het ‘pluimpje’ bovenop werd voor de inhuldiging verwijderd, maar tijdens het staatsbezoek aan Denemarken bleek dat het diadeem nog steeds in de originele vorm gedragen kan worden. De koningin droeg het daarna nog enkele keren in de complete vorm, zoals op de staatsiefoto’s door Erwin Olaf uit 2018.

