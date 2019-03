Met de troonsbestijging van kroonprins Naruhito op 1 mei wordt een nieuw era ingeluid in Japan. En daar hoort een nieuwe naam bij. Normaliter komen de benamingen uit Chinese literaire klassiekers, maar deze keer is het mogelijk dat de naam van het nieuwe tijdperk komt uit de Japanse literatuur.

Premier Shinzo Abe ziet graag dat de nieuwe era wordt vernoemd naar literaire klassiekers uit Japan zelf. De kandidaatsnamen worden voorgesteld door experts op het gebied van Chinese literatuur, Aziatische geschiedenis en Japanse literatuur. Het kabinet bekijkt op dit moment de mogelijkheden. Een adviesraad wordt samengesteld voor het kiezen van de naam, en de regering is van plan om dit keer meerdere vrouwen een positie te geven.

De nieuwe era start omdat de huidige keizer, Akihito, eind april zal aftreden. Hij is de eerste keizer in twee eeuwen die zelf aftreedt. Daarmee komt de Heisei-era tot een einde, die begon in 1989.