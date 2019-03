Prins Harry woonde maandag in Birmingham de herdenking bij van de Britten die zijn omgekomen bij de aanslagen in Tunesië in 2015. De prins onthulde het Sousse en Bardo-gedenkteken. Het nieuwe monument heet Infinite Waves en is gewijd aan de 31 Britse slachtoffers van de aanslagen in het Bardo-museum in maart 2015 en op een hotel in Sousse in juni van dat jaar en aan alle anderen die door de aanslagen zijn getroffen.

Bij de herdenking in Cannon Hill Park waren driehonderd aanwezigen, onder wie de families van de slachtoffers en staatssecretaris Harriet Baldwin. “Ik hoop dat dit gedenkteken een plaats zal zijn waar families en geliefden van de slachtoffers troost zullen vinden”, zei Baldwin. “De bouw van een permanent monument gewijd aan de slachtoffers van deze gruweldaden onderstreept onze belofte hen nooit te vergeten.”

De ceremonie werd geleid door BBC-nieuwslezer Ben Brown, die kort na de terroristische aanslagen in juni 2015 verslag uitbracht vanuit Sousse. Er waren toespraken van nabestaanden en het Birmingham Bach-koor verzorgde de muziek. Na de herdenkingsceremonie ontmoette de hertog van Sussex enkele nabestaanden van de terroristische aanslagen.

Bij de aanval op het Bardo-museum in de hoofdstad Tunis in maart kwamen 21 mensen om het leven, onder wie één met de Britse nationaliteit. Een aanslag op een hotel in Sousse, 150 kilometer van Tunis, kostte drie maanden later 38 mensen het leven, onder wie dertig Britten. Vorige maand zijn zeven terroristen veroordeeld tot levenslang voor hun aandeel in de twee aanslagen.