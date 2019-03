Het Japanse publiek krijgt op 4 mei de kans de nieuwe keizer van Japan te ontmoeten. Dat is slechts enkele dagen nadat kroonprins Naruhito de Chysantentroon bestijgt.

Op 30 april treedt Naruhito’s vader keizer Akihito af en een dag later, op 1 mei, volgt Naruhito hem op. De troonswisseling gaat gepaard met tal van plechtigheden die over het hele jaar zijn uitgesmeerd, met de eigenlijke inauguratie op 22 oktober.

Aanvankelijk was de planning dat gewone Japanners na 22 oktober een bezoek konden brengen aan het Keizerlijk Paleis voor een balkonscène, maar maandag maakte de Japanse regering bekend dat de balkontoespraak naar voren wordt geschoven. Daarvoor wordt de vakantieperiode in Japan, de zogeheten Gouden Week, verlengd tot een vakantie die in totaal tien dagen gaat duren.

Tijdens het evenement worden de nieuwe keizer en keizerin op het paleisbalkon verwacht en zal de keizer een toespraak houden, melden Japanse media. Naar verwachting zullen de huidige keizer Akihito (85) en keizerin Michiko (84) daar niet meer bij aanwezig zijn. Mogelijk verschijnen er wel andere familieleden van Naruhito op het balkon. Daarover denkt het keizerlijk hof nog na.

Het paleis in Tokio is maar tijdens een beperkt aantal gelegenheden per jaar geopend, waaronder nieuwjaarsdag en de verjaardag van de keizer. Toen keizer Akihito in januari voor het laatst op het balkon verscheen trok dit 154.800 belangstellenden en dat was een recordaantal in de dertig jaar dat de keizer op de troon zat.