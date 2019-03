Prins Carl Philip had het zondag zwaar tijdens de Vasalopp, de traditionele skitocht van 90 kilometer tussen de Zweedse stadjes Salen en Mora. “Het was zwaar en het spoor was niet al te best”, zei de Zweedse prins tegen de krant Expressen.

Het spoor was slecht door stuifsneeuw. Tijdens de wedstrijd sneeuwde het onophoudelijk en stond er ook nog eens een stevige wind. Daardoor moest Carl Philip flink aan de bak. Dat de sportieve royal een paar dagen voor de race nog last had van zijn maag, maakte de tocht er niet makkelijker op. De prins was dan ook blij dat hij de finish in Mora had gehaald.

Het was voor prins Carl Philip de eerste keer dat hij meedeed aan de Vasalopp. Hij deed in het verleden wel mee aan andere wedstrijden die in de week van het ski-evenement worden gehouden. Zijn vrouw prinses Sofia deed vorig jaar nog mee aan een speciale skiwedstrijd voor vrouwen.