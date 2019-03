Prinses Anne is de actiefste royal van de Britse koninklijke familie. Exact vijftig jaar geleden had de nu 68-jarige dochter van koningin Elizabeth haar eerste openbare verplichting. Sindsdien heeft ze volgens Daily Mail 20.000 bezoeken afgelegd, dat zijn er gemiddeld ruim 400 per jaar.

Veel bezoeken legde ze af voor de 340 organisaties en goede doelen waar ze erevoorzitter, beschermvrouw of lid van is. Sinds 1988 is Anne lid van het Internationaal Olympisch Comité. “Sommige afspraken zijn misschien minder interessant dan andere”, antwoordde ze ooit diplomatiek op de vraag of ze al die openbare verplichten nooit saai vindt. De krant noemt haar een voorbeeld voor de jonge generatie Britse royals.

Anne, die sinds vorig jaar vier kleinkinderen heeft, reisde de hele wereld over. Onlangs pakte ze de koffers voor reizen naar Bangladesh, Sierra Leone, Mozambique, Ethiopië en Bosnië om het koninklijk huis te vertegenwoordigen.